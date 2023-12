Loja de bicicletas assaltada em São João da Madeira

Uma loja de bicicletas foi assaltada, esta quarta-feira de madrugada, em São João da Madeira.Segundo apurou o, o crime ocorreu por volta das 2h45.Os dois assaltantes partiram a porta de vidro com um martelo de emergência e roubaram duas bicicletas, avaliadas em milhares de euros.O assaltado foi captado pelas câmaras de videovigilância do estabelecimento. As imagens vão agora ser passadas a pente fino pela PSP e podem ajudar a chegar a identificação dos suspeitos.O alerta terá sido dado por um popular que passou no local pouco depois do assalto.