Loja de informática assaltada durante a madrugada em Castelo de Paiva

Uma loja de informática foi assaltada na madrugada desta quarta-feira em Castelo de Paiva entra as 04h00 e as 05h00.Os assaltantes levaram cerca de 30 mil euros em material informático, principalmente computadores portáteis.Estiveram envolvidos no assalto quatro homens. Três deles entraram encapuzados e com luvas na loja. O quarto homem terá ficado no carro para a fuga ser mais rápida.A porta de vidro foi partida para conseguirem entrar e os assaltantes utilizaram lanternas para procurar o material.A empresa está agora a perceber o que foi realmente roubado mas já se sabe que pelo menos 30 computadores foram levados.A GNR tomou conta da ocorrência e já se encontra a investigar.