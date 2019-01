Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Loja de produtos chineses no Seixal escondia 24 pessoas

No espaço residiam 17 nepaleses, quatro chineses, um romeno, um brasileiro e um português., sugerindo práticas de tráfico de seres humanos.

10:14

Quando os militares da GNR e os inspetores da Autoridade Tributária e da Autoridade para as Condições de Trabalho entraram numa loja de produtos chineses, em Paio Pires, Seixal, procuravam indícios de insalubridade pública e trabalho ilegal.



Contudo, depararam-se com um cenário que pode indiciar tráfico de seres humanos. É que no espaço residiam 17 nepaleses, quatro chineses, um romeno, um brasileiro e um português.



As autoridades não procederam a qualquer detenção, elaborando vários autos de contraordenação.