Loja de Vila Real transformada em depósito de lixo

"Já trabalho aqui há cerca de 20 anos e nunca vi esta loja ocupada e com o tempo foi-se degradando. É um local de paragem de pessoas toxicodependentes e chegámos ao ponto em que os próprios moradores deixam aqui os sacos de lixo. Uma verdadeira indecência", explica, revoltado, Armindo Costa Paulo, comerciante no edifício Mantas, com estabelecimento mesmo ao lado de uma loja que foi transformada em depósito de lixo.Com uma repartição de finanças no piso superior, ninguém parece querer entender-se relativamente ao problema e a situação preocupa principalmente os comerciantes deste edifício, que temem perder clientes devido ao cenário de "favela" que esta loja abandonada confere aos transeuntes.Quem ali entra, depara-se com um perímetro com cerca de 30 metros quadrados, situado no rés do chão do edifício, e com uma enorme quantidade de lixo acumulado, que liberta um péssimo odor que "inunda" os corredores adjacentes.Paula Costa, outra das comerciantes deste piso, dona do Café Rabita, garante que este problema lhe afasta os clientes, "pois ninguém gosta de estar numa esplanada e, ao mesmo tempo, a deparar-se com o cheiro e o cenário de uma lixeira"."Abri este espaço há quatro anos e têm sido quatro anos de luta diária para tentar solucionar o problema", afirma.Contactado pelo, Emanuel Borges, filho da proprietária da loja, não respondeu antes do fecho desta edição.