Dois homens armados assaltaram, na madrugada desta sexta-feira, uma loja de roupa na Avenida Dr. Leonardo Coimbra, em Felgueiras. Durante o assalto, fecharam a dona da Different Concept Store na casa de banho. O alerta foi dado às 00h06.





Ao que oapurou, munidos de uma arma de fogo, os ladrões - que falavam castelhano - entraram na loja, no centro da cidade, e roubaram roupa de marca num valor avultado. Puseram-se depois em fuga. A GNR foi chamada ao local onde tomou conta da ocorrência. No entanto, por se tratar de um crime com recurso a uma arma de fogo, a investigação passou para a Polícia Judiciária.