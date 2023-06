O ex-líder do Bloco de Esquerda Francisco Louçã foi esta sexta-feira chamado a depor no julgamento de difamação em que o ativista Mamadou Ba é arguido e recordou um ‘post’ nas redes sociais do queixoso, Mário Machado, contra o Presidente da República e o primeiro-ministro.Mamadou Ba foi acusado devido a um texto nas redes sociais em que chamou assassino a Machado. Francisco Louçã frisou "a culpa grupal no homicídio de Alcindo Monteiro", comparando-o a uma "partida de caça".