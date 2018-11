Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Loulé ganha comandos da Proteção Civil e GNR

Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro e Comando Territorial da GNR saem da capital algarvia.

Por José Carlos Eusébio | 09.11.18

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro e o Comando Territorial da GNR no Algarve vão passar para Loulé. Estes serviços do Estado, que atualmente funcionam na capital algarvia, irão ocupar instalações construídas de raiz, junto ao heliporto e ao nó de acesso à Via do Infante.



O investimento total ronda os 5 milhões de euros.



No que diz respeito ao Comando Distrital de Operações de Socorro, a obra já se encontra "numa fase muito adiantada de execução", segundo revela ao CM Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé. A inauguração das novas instalações deverá ter lugar no primeiro semestre do próximo ano.



Em relação ao Comando Territorial da GNR, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, desloca-se hoje, pelas 17h30, a Loulé, para presidir à cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a câmara, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a GNR, tendo em vista a celebração de um contrato interadministrativo para a concretização das obras.



O terreno onde será construída o equipamento é propriedade da autarquia, mas o modelo de financiamento da obra "só será definido mais tarde, antes do lançamento do concurso", explica Vítor Aleixo. As novas instalações deverão começar a ser construídas "até ao final do próximo ano", refere o autarca.



"É um equipamento importante não só para Loulé como para toda a região. Fica localizado numa zona central do Algarve, com acessos de primeira qualidade. As instalações serão construídas de raiz, possibilitando excelentes condições de trabalho", realça Vítor Aleixo.