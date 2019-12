Lousã continua sem abastecimento de água em grande parte do concelho

Uma parte significativa do concelho da Lousã continua sem abastecimento público de água, devido a estragos causados pela depressão Elsa, estando o fornecimento a ser feito por autotanques dos bombeiros.

O município da Lousã está, desde sexta-feira, com "problemas no abastecimento de água a uma parte significativa" do seu território. "Neste momento estão diversas equipas" do município e de "prestadores de serviços" a trabalhar no sentido de "procurar repor a normalidade com a maior brevidade possível", afirma a Câmara desta vila do distrito de Coimbra numa nota enviada este sábado à agência Lusa.

Está "em curso uma "musculada" ação de transporte de água com recurso a veículos dos bombeiros de grande capacidade (de várias corporações de bombeiros do distrito)", mas "atendendo aos estragos verificados, esta ação não tem sido suficiente para resolver todas as necessidades", reconhece a autarquia.

Uma conduta de abastecimento das Águas do Centro Litoral ficou destruída na madrugada de sexta-feira no troço da zona de Cacilhas, na Ribeira de São João, no concelho da Lousã.

"Essa conduta abastece a zona mais central da vila, numa zona de grande concentração de consumidores", disse à Lusa, na sexta-feira, o presidente do município da Lousã, Luís Antunes, referindo que está a ser transportada água para os reservatórios situados no aeródromo municipal.

Trata-se de uma "solução improvisada, para mitigar os impactos", sublinhou Luís Antunes, adiantando que já foram iniciados os trabalhos de reparação da conduta destruída, mas que ainda não há previsão de quando possa estar operacional.

O município trabalha em "soluções alternativas" para normalizar o abastecimento, acrescentou.

Para além da rede de abastecimento de água, "verificam-se danos em vias, espaços públicos e privados um pouco por todo o concelho, com especial incidência na freguesia de Foz de Arouce e Casal de Ermio e, especialmente, na freguesia de Serpins, onde a Praia Fluvial da Senhora da Graça e todas as estruturas ali existentes sofreram danos muito relevantes", destaca a nota da Câmara da Lousã.

Também as Piscinas Naturais da Nossa Senhora da Piedade, na freguesia da Lousã e Vilarinho, registam "danos expressivos".

Os caudais do Rio Ceira e da Ribeira de São João têm oscilado, causando "dificuldades acrescidas aos trabalhos necessários, como a remoção de material lenhoso arrastado pelas águas", enumera ainda autarquia, referindo que "estão a ser efetuados trabalhos de desobstrução de vias, corte de árvores e remoção de terras em diversos locais do concelho", prevendo que estes trabalhos se "prolonguem por mais alguns dias".

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil mantém-se ativo, na Lousã e o Plano Distrital de Emergência foi acionado em Coimbra este sábado ao início da manhã.