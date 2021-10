A última cartada da defesa de Lucas Paulo vai ser jogada já esta segunda-feira nas alegações finais do julgamento, no Tribunal de Almada.Onze meses depois de ter assassinado a mãe adotiva com mais de 20 facadas, o arguido, - adotado em criança por um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) -, enfrenta agora o coletivo de juízes para pedir a inimputabilidade.