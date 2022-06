Lucas pediu para não morrer à noite em Setúbal

Lucas Miranda, o jovem de 15 anos asfixiado até à morte com um ‘mata-leão’ e depois enforcado por dois colegas do mesmo centro de internamento em Setúbal, recusou a primeira proposta que os colegas fizeram para o matar. Lucas viria a morrer de forma violenta num plano traçado pelos três.Os jovens estão agora acusados por homicídio qualificado e profanação de cadáver. A acusação de Leandro Vultos e Ricardo Cochicho refere que a vítima mostrou logo "vontade de morrer" mal entrou no Centro Juvenil Tabor, em Setúbal. Leandro e Ricardo aceitaram matá-lo e propuseram a noite de 14 de outubro de 2020. Lucas aceitou, mas depois recusou alegando medo da noite. Viria a ser assassinado no dia seguinte por asfixia.Jéssica Nova, mãe adotiva do jovem, relacionou o valor exigido pela morte do filho aos cerca de 800 mil € que o Estado pagou à família de Ihor Homeniuk, o ucraniano morto no Aeroporto de Lisboa.