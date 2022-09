Lucram 3 milhões a furtar carros no Norte e Centro do País

Trabalhavam mediante encomenda de determinada peça automóvel e até conseguiam reconstruir carros acidentados para venda - sempre com as componentes das viaturas que furtavam e depois desmantelavam. Altamente sofisticados e organizados, os quatro homens, entre os 43 e os 55 anos, conseguiam furtar uma viatura em poucos segundos. Desde janeiro, apoderaram-se de cerca de 70 automóveis - cujo valor ultrapassa os 3 milhões de euros. Com a venda das peças levavam uma vida desafogada e um deles até conduzia um Porsche. Foram agora detidos pela PSP.









Um dos suspeitos andava em fuga à Justiça desde 2018, altura em que foi confirmada a condenação a 8 anos de cadeia por crimes de furto de viaturas. Tinha até sido declarado contumaz. Os ataques na zona Centro e Norte ocorriam quase diariamente. Os quatro homens utilizavam um sistema tecnológico sofisticado que permitia desbloquear a porta do carro e gerar uma nova chave eletrónica, com a qual colocavam a viatura a trabalhar. Esse aparelho pode custar mais de 4 mil euros. Depois fugiam para desmantelar o carro peça a peça. Na quinta-feira de madrugada, a Divisão de Investigação Criminal da PSP apreendeu ainda 10 carros intactos, furtados nos últimos dias. Foram ainda encontradas milhares de peças, prontas para venda.