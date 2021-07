Luís Filipe Vieira “destacado” para a presidência do Benfica por Ricardo Salgado

Luís Filipe Vieira foi “destacado” para a presidência do Benfica, segundo o despacho final do juiz de instrução criminal, por Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, com “uma linha de tesouraria sem fim.”As relações com Salgado foram um dos temas centrais do interrogatório a Vieira, no âmbito do inquérito em que é investigado pelo Ministério Público. Vieira disse ainda, segundo o despacho final do juiz Carlos Alexandre, que sobre a ida para o Benfica, “aconselhou-se com Filipe Pinhal [então administrador do BCP], que lhe disse não ser boa ideia”. Mais tarde, Pinhal terá considerado que Vieira devia continuar na liderança do BenficaVieira terá justificado a compra da participação da Opway, empresa do Grupo Espírito Santo (GES), na Imosteps, em 2012, de uma forma simples: “Ao Dr. Ricardo, nesse tempo, não podia dizer que não.” O negócio fora proposto por Salgado a Vieira. No processo da Operação Marquês, a propósito dos pedidos de Salgado, Hélder Bataglia usou uma expressão semelhante à de Vieira.