Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, está em guerra com o Novo Banco (NB). Na oposição ao arresto das suas ações da Benfica SAD e da moradia familiar na margem sul do Tejo, Vieira alega que a dívida que o NB pretende garantir com o arresto só é exigível em 2032, por acordo entre as partes em 2017, e defende que o NB devia ser condenado por litigância em má-fé.