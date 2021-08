Luís Filipe Vieira já está em liberdade. Juiz Carlos Alexandre aceita a caução

O ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, já está em liberdade e pode sair de casa, apurou o Correio da Manhã.



O juiz Carlos Alexandre aceitou esta sexta-feira as garantias prestadas pelo ex-líder dos encarnados e revogou a medida de coação de prisão domiciliária.





O magistrado validou a proposta de caução dos três milhões de euros, que incluía imoveis em nome da filha e cerca de 200 mil euros em dinheiro.Vieira esteve quase um mês em prisão preventiva, sendo que começou no dia 10 de julho a cumprir a medida de coação decretada.

No processo Cartão Vermelho, Luís Filipe Vieira, além da prisão domiciliária, que agora deixa de ter de cumprir, tem como medidas de coação a proibição de sair do país, com a entrega do passaporte, e de contactar com os outros arguidos do processo: o empresário José António dos Santos e o advogado e agente Bruno Macedo, sendo a exceção o seu filho Tiago Vieira, e vários elementos ligados ao Novo Banco.

Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos no início de julho numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do Benfica e Novo Banco e está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.