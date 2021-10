Luís Filipe Vieira não concorda com as medidas de coação aplicadas no processo Cartão Vermelho. O ex-presidente dos encarnados quer retomar a sua vida normal e pede designadamente que lhe seja devolvido o passaporte e que possa contactar os dirigentes do Benfica.O recurso já entrou no Tribunal Central de Instrução Criminal, mas ainda não subiu à Relação de Lisboa.