Luís Filipe Vieira permanece em prisão domiciliária. Conheça os bens apresentados como caução

O ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, permanece em prisão domiciliária depois do juiz Carlos Alexandre ter aceitado a proposta de caução dos 3 milhões de euros.Segundo apurou o, Vieira ainda não entregou as escrituras em nome do Estado. Só então poderá sair de prisão domiciliária.O ex-presidente dos encarnados apresentou três bens: duas casas em Dafundo, avaliadas em 1,3 milhões de euros, cada; e uma em Benagil, no Algarve, avaliada em 1,2 milhões de euros.Os dois primeiros imóveis estão em nome da filha, assim como a casa de Sesimbra. Vieira vai ainda avançar com 240 mil euros em dinheiro.