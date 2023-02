Luís Filipe Vieira, Soares de Oliveira e Miguel Moreira foram, esta terça-feira, acusados pelo Ministério Público de falsificação e fraude fiscal.O senhor 11% está no rol dos acusados e o Ministério Público suspeita que a rota de fuga ao fisco do ex-presidente do Benfica ia até Dakar, no Senegal, de acordo com o Expresso. Luís Filipe Vieira é acusado de três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento.