Luís Filipe Vieira tenta vender palácio de luxo a Cristiano Ronaldo

Luís Filipe Vieira tentou vender um palácio de luxo, em São João do Estoril, a Cristiano Ronaldo. Vieira fez esta tentativa um ano antes de o Novo Banco (NB), dono do imóvel, ter autorizado a venda do palácio a José António dos Santos, segundo os autos do Processo ‘Cartão Vermelho’. Fonte próxima de Vieira justifica a iniciativa do ex-presidente do Benfica da seguinte forma: "A intenção de venda e os processos de obtenção de propostas ou hipóteses de comercialização ocorrem, sempre, em momentos anteriores às decisões concretas de aprovação das operações.