Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Neves toma posse como novo diretor da PJ

Reverter falta de meios é uma prioridade para o novo diretor nacional.

Por Sara G. Carrilho | 08:53

Há 23 anos na Polícia Judiciária, onde chegou em 1995, quando abraçou "a profissão que sempre quis ter - - ser polícia" -, Luís Neves, 52 anos, liderou com sucesso nos últimos 11 uma das mais complexas áreas da instituição - a Unidade Nacional de Contraterrorismo, responsável pelo combate ao terrorismo e à criminalidade mais violenta e organizada. Passaram por ele alguns dos mais complexos e mediáticos casos do País - até que, esta segunda-feira, assumiu os destinos da PJ, como diretor nacional, sucedendo a Almeida Rodrigues.



"São nossas especiais preocupações o terrorismo e todas as expressões de extremismo ideológico de natureza criminal, incluindo aqui os crimes de ódio; a corrupção e a criminalidade económica e financeira; os crimes contra as pessoas e criminalidade violenta em geral, a cibercriminalidade, o tráfico de estupefacientes e a recuperação de ativos", disse Luís Neves, na cerimónia de posse no Ministério da Justiça, presidida por António Costa e pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, que o caracterizou como "um homem que fez a vida e tem um passado brilhante na PJ".



Para o novo diretor será determinante "reforçar, formar e dotar a polícia de meios humanos e tecnológicos", para cumprir as missões de investigação criminal, periciais, informáticas e financeiras, frisando a importância do Laboratório de Polícia Científica. A falta de meios não foi esquecida: "Conheço bem as dificuldades. Sentimos a carência de meios humanos que conjuga com envelhecimento da estrutura funcional. Estou certo de que poderemos contar com a tutela para encontrarmos soluções e meios", disse Luís Neves, que está a formar equipa diretiva.