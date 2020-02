Testemunha revela que Ficini era o "mais violento" e que "batia na viatura" de Luís Pina antes de ser atropelado

ter atropelado mortalmente o adepto leonino Marco Ficini. O arguido é ainda acusado de outros quatro homicídios.Uma testemunha ocular do homicídio de Marco Ficini contou em tribunal que o adepto italiano estava a bater com um ferro no carro de Luís Pina, momentos antes de ser morto junto ao Estádio da Luz. O morador de um prédio junto ao estádio, descreveu a vítima como "o mais violento" de todas as pessoas que participaram nos desacatos no dia 22 de abril.Testemunho vai no sentido de dizer que Luís Pina agiu com medo de ser atacado porque tinha o carro bloqueado entre outros dois automóveis.Segundo a testemunha ocular, enquanto batia no veículo de Luís Pina com um ferro, Ficini chamava outros adeptos para bater nos ocupantes da viatura do arguido.Recorde que a vítima era italiana e pertencia à claque da Fiorentina. Ficini era adepto do Sporting e morreu após um atropelamento, seguido de fuga, junto ao Estádio da Luz, na sequência de confrontos ocorridos na madrugada de 22 de abril de 2017, horas antes do jogo Sporting-Benfica, da 30.ª jornada da I Liga 2016/17.Luís Pina é o principal suspeito da morte de Marco Ficini e vai esta terça-feira revelar pormenores do episódio que matou o adepto italiano do Sporting junto ao Estádio da Luz.