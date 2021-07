Luso-americano queixa-se de violência policial e racismo durante detenção em Viseu

Nessa noite, a PSP foi chamada depois de David estar alegadamente a causar distúrbios à porta dos Bombeiros Municipais de Viseu para conseguir carregar o telemóvel.



David Tavares, luso-americano de 42 anos, queixa-se de violência policial e racismo durante uma detenção, em Viseu. O caso remonta a 11 de abril.Nessa noite, a PSP foi chamada depois de David estar alegadamente a causar distúrbios à porta dos Bombeiros Municipais de Viseu para conseguir carregar o telemóvel.

“Vieram dois agentes e estava tudo tranquilo, quando chegaram mais dois e eu mostrei a minha identificação americana, tentaram parti-la e agrediram-me com violência”, recordou.



“Colocaram o joelho no pescoço e fiquei com a cara no alcatrão. Pior foi quando senti uma dor forte no meu joelho e gritei”, acrescentou.



David foi depois ao Hospital de Viseu, que “não detetou qualquer lesão”. Porém, foi sujeito a uma operação ao joelho, no privado, que lhe custou 6 mil euros.



Vai avançar com um processo judicial contra a PSP de Viseu, que garante que David “estava alterado e agressivo e que resistiu e coagiu os agentes”.