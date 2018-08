Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luso-paquistanês morre ao voltar à terra natal

Autocarro em que seguia caiu por uma ravina na zona de Swabi.

Por J.C.R. | 08:30

Um luso-paquistânes morreu quando o autocarro em que seguia caiu por uma ravina na zona de Swabi.



Ikram Ullah regressava ao Paquistão, após 22 anos em Portugal, para celebrar o Eid, uma das mais importantes celebrações religiosas entre os muçulmanos, com a família.



Ikram Ullah vivia na região de Lisboa e não via a família desde que chegou a Portugal, há mais de duas décadas.



No mesmo acidente ficaram feridas outras 12 pessoas, entre elas várias crianças.



De acordo com as autoridades locais, o condutor do autocarro perdeu o controlo da viatura e não evitou a queda por uma ravina.