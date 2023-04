Um luso-venezuelano de 40 anos foi detido naquele país da América do Sul por suspeitas de ter burlado um número ainda indeterminado de vítimas com falsas promessas de lucros com criptomoedas.José Figueira de Abreu angariava investimentos, prometendo às vítimas que transformaria o dinheiro físico em virtual. Quando os investidores quiseram aceder a lucros, já o português tentava fugir do país, mas acabou detido.