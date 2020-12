Lusodescendente detido por tentar degolar a ‘ex’

José Luís Câmara da Silva, lusodescendente de 23 anos, foi detido após tentar matar a ex-namorada, de 20, usando uma garrafa partida para a degolar, em El Junquito, Caracas, na Venezuela. A estudante de Comunicação Social encontra-se internada em estado considerado grave, mas estável. Foram necessários mais de 20 pontos para suturar o golpe que sofreu no pescoço. O brutal ataque ocorreu no dia 14 e a prisão preventiva para José Luís foi confirmada no sábado.



Segundo a imprensa local, Ingrid aceitou a boleia que o ‘ex’ (com quem mantinha uma relação cordial) lhe ofereceu, após lhe ter dito que precisava de ir a uma farmácia. Já no carro do agressor, adormeceu e, ao acordar, percebeu que não sentia as mãos e as pernas. Perguntou a José Luís o que lhe tinha feito, ao que ele lhe respondeu: “Se não ficas comigo, morremos os dois.” Seguiram-se agressões até que a vítima avistou uma patrulha da polícia na estrada. Tentou atirar-se do carro, mas ficou presa e foi arrastada pela viatura, sofrendo queimaduras. O agressor parou o carro e atacou-a com a garrafa. Ofereceu resistência ao ser travado pela polícia.



