Lusodescendente fica em coma após assalto

Um lusodescendente, de 20 anos, está internado em coma induzido num hospital em Eastbourne, Inglaterra, depois de ter sido encontrado gravemente ferido numa rua da cidade, no domingo de manhã.

O jovem, natural da Madeira, foi espancado na sequência de um roubo. Segundo as autoridades britânicas, citadas pela imprensa local, "apresentava ferimentos significativos na cabeça e no tronco, consistentes com um assalto". O lusodescendente encontra-se em estado crítico, mas estável.

A polícia apela a testemunhas ou moradores com câmaras de vigilância para que façam chegar à esquadra informações que permitam esclarecer o caso.