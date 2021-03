Uma disputa pela posse do terreno onde cresceu o bairro de barracas de Santa Marta do Pinhal, Seixal, estará na origem do tiroteio que levou a PSP a cercar a zona na terça-feira. Segundo fontes policiais, os desacatos começaram quando um cadastrado, libertado há menos de um mês e que usa o bairro para pernoitas ocasionais, ameaçou várias famílias por considerar que estavam a viver num terreno que é seu.