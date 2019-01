Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Lutei com ela até ficar sem forças”, diz dona de loja em Aveiro

Idosa foi roubada e agredida por mulher na sua loja comercial.

Por Francisco Manuel | 09:02

As feridas no pescoço são as marcas da luta que Lurdes Bernardes, de 86 anos, travou com uma assaltante, que a atacou na loja de roupas de que é proprietária, na Rua Eça de Queirós, no centro de Aveiro.



A idosa só deixou de resistir quando caiu no chão e a assaltante lhe arrancou o cordão de ouro que trazia ao pescoço. "Gritava que me ia matar, mas eu lutei com ela até ficar sem forças. Só parei quando caí", recorda a comerciante. A suspeita foi detida pouco depois pela PSP junto à casa onde mora, no Bairro da Beira Mar.



Tudo aconteceu ao início da noite de terça-feira. A assaltante de 35 anos, que já está referenciada por vários assaltos, entrou como cliente e pediu para ver pijamas. "Afinal era um esquema para entrar no balcão e atacar-me", explica a idosa.



"Sem que nada fizesse prever colocou-me as mãos no pescoço. Eu tentei afastá-la e arranhá-la, mas precisava das mãos para evitar que ela me estrangulasse. Na altura não pensei em nada, nem consegui gritar para pedir ajuda. Só quando ela fugiu é que caí em mim e fui para a porta a chorar, à espera que passasse alguém", acrescenta a idosa.



Foram as funcionárias do Tribunal de Família, que funciona ao lado, que se aperceberam e ajudaram a mulher. Com a descrição da assaltante, a PSP rapidamente a localizou, mas já não conseguiu recuperar o cordão de ouro avaliado em mais de 700 euros, mas que a mulher terá vendido por 80 euros.

A suspeita aguarda o desenrolar do processo em liberdade.