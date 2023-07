Os dois jovens, de 20 e 21 anos, que morreram na sexta-feira à noite na sequência de uma violenta colisão frontal no IC6, em São Martinho da Cortiça, em Arganil, eram estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH). No mesmo carro viajava outro colega, de 21 anos, que sofreu ferimentos graves, tal como o condutor, de 47 anos, e único ocupante do outro veiculo, de matrícula da Suíça.









João Vicente, de 21 anos, era de Cantanhede e frequentava o 2.º ano do curso de Engenharia Informática. João Pinto, de 20 anos, era de Anadia e estava no primeiro ano do mesmo curso.

A comunidade estudantil está em ‘luto académico’ nos próximos três dias, numa decisão “solidária com todos os que vivem este momento de tristeza e dor”, diz uma nota da presidência da ESTGOH.