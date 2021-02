Luto por menor que morreu no Brasil leva a tiroteio entre irmãos no Barreiro

A morte de um menor de 13 anos, no Brasil, abriu uma guerra violenta entre dois irmãos do Barreiro. O pai da criança não gostou de ver o irmão organizar festas e, assim, quebrar o luto antes do prazo definido – um ano – e quis matá-lo para vingar a desonra. A escalada de violência entre os dois irmãos desavindos acabou por envolver outros familiares em vários tiroteios na via pública, que espalharam o terror na cidade do Barreiro.









A PSP estava a investigar o caso e avançou esta quinta-feira para a operação ‘Andante’, no centro do Barreiro, para deter os suspeitos. Nas casas e garagens usadas por esta família foram encontradas seis armas ilegais – desde caçadeira a pistolas e revólveres, e muitas munições. No final, apenas o patriarca da família, de 72 anos e pai dos dois irmãos em guerra aberta, foi detido, apanhado com um revólver pronto a disparar num bolso.

“Outras quatro pessoas foram constituídas arguidas, enquanto o principal suspeito está em fuga, alegadamente no Brasil”, explicou ao CM a comandante da Esquadra de Investigação Criminal da PSP, comissária Andreia Gonçalves, que liderou a investigação que durava há dois meses.





Entre os arguidos está o irmão que foi atacado inicialmente, uma vez que também ele ripostou depois de ser alvo de disparos. “No fundo foi vítima e agressor ao mesmo tempo”, explica Andreia Gonçalves.





Um dos ataques a tiro ocorreu no início de dezembro e terminou com um jovem – sobrinho do principal suspeito dos disparos – atingido a tiro num braço. A situação foi filmada por vários populares a partir de casa e mostra várias pessoas armadas pelas ruas do Barreiro a disparar em todas as direções. Um dos tiros atingiu uma janela de um prédio, outros acertaram em carros estacionados. A PSP acredita que a operação de esta quinta-feira contribui para repor “o sentimento de segurança”.





operacionais da PSP estiveram envolvidos na rusga esta quinta-feira de manhã. Para evitar qualquer reação foram mobilizados meios da Investigação Criminal do Barreiro, do Grupo de Operações Especiais e do Corpo de Intervenção. Toda a operação foi filmada por drones da própria PSP.





Tentativa de homicídio



No inquérito em curso estão crimes de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física, dano, ameaças e detenção ilegal de armas. Nenhum dos suspeitos tem profissão conhecida.