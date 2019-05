Luvas com ADN de padrasto junto ao corpo de Rodrigo Lapa

O ADN de Joaquim Lara Pinto, o padrasto do jovem Rodrigo Lapa, e suspeito do homicídio do jovem ocorrido no início de 2016, em Portimão, foi encontrado num par de luvas de látex que estavam junto ao cadáver.Os vestígios encaixam, segundo o advogado Pedro Proença (representante do pai de Rodrigo), "nos vestígios de ADN que a PJ recolheu em cabelos, por exemplo, na casa onde Joaquim vivia em Portugal".Proença pede, assim, que "a procuradoria portuguesa insista junto da brasileira para que Joaquim seja acusado".