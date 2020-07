Luvas de 109 milhões apertam cerco a Ricardo Salgado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Ministério Público pediu ao supervisor financeiro do Dubai informações sobre o alegado pagamento de luvas do Grupo Espírito Santo (GES) a políticos da Venezuela, no tempo de Hugo Chávez (já falecido), no valor de 109 milhões de euros. Ricardo Salgado é suspeito de ter mandado criar um esquema secreto de pagamento de comissões a Pessoas Politicamente Expostas (PEP) daquele país, em troca de investimentos milioná...