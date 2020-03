Luvas do GES ainda por devolver

O antigo presidente-executivo da PT, Zeinal Bava, ainda não devolveu 6,7 milhões de euros que recebeu através da Espírito Santo Enterprises, o alegado saco azul do Grupo Espírito Santo (GES). O gestor, acusado de ter sido corrompido por Ricardo Salgado para tomar decisões favoráveis ao GES, diz que está disposto a devolver o dinheiro, entretanto arrestado à ordem do processo.A defesa de Bava alegou esta quarta-feira durante mais de quatro horas, no debate instrutório da Operação Marquês, para tentar convencer o juiz Ivo Rosa de que o arguido não deve ir a julgamento.Para o advogado José António Barreiros, a OPA da Sonae à PT não aconteceu porque seria um mau negócio para a operadora. "A Sonae queria negociar com o pelo do cão. E quando se negocia com o pelo do cão há risco de sermos tosquiados", disse.Segundo o Ministério Público, o gestor recebeu 25,2 milhões de euros entre 2007 e 2011 do GES através de uma conta bancária em Singapura. Acabou por devolver 18,5 milhões de euros, mas só cinco anos depois. A defesa voltou a negar que os pagamentos eram luvas pagas por Salgado para que beneficiasse os interesses do grupo. "Quem entra num negócio de corrupção indica, para receber o preço, o seu próprio nome?", questionou a defesa, rejeitando que a devolução já feita tenha sido "ensaiada".