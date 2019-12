Luzes de Natal no valor de 375 mil euros brilham no Porto

"Venho todos os anos. A cidade já é bonita, mas com todas estas luzes ainda fica com mais magia." Glória Paredes foi uma das milhares de pessoas que, este sábado à tarde, foram até aos Aliados para assistirem ao ligar das luzes de Natal. Ao todo são 80 ruas da cidade iluminadas por 2,5 milhões de lâmpadas, num investimento superior a 375 mil euros."Todos os anos queremos fazer algo diferente. Este ritual de ligar as luzes já é uma festa da cidade do Porto", revelou aoRui Moreira, presidente da Câmara do Porto, que aproveitou para levar os netos a assistir à cerimónia. Concertos durante a tarde, projeção de videomaping e fogo de artifício completaram a cerimónia que juntou famílias na Baixa do Porto."Vim cá passar uns dias e aproveitei para ver o ligar das luzes pela primeira vez. É espetacular", conta Maria Pereira, emigrante na Bélgica.Até ao Dia de Reis, quando as luzes se apagarem, haverá várias atividades por toda a Invicta para celebrar o Natal.