'Macaco' e Fernando Saul já estão em tribunal para serem ouvidos. Acompanhe aqui

em que dezenas de sócios foram intimidados ou agredidos por serem apoiantes de André Villas-Boas contra Pinto da Costa.

'Macaco' já chegou ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para ser ouvido, esta segunda-feira, pela primeira vez no âmbito da 'Operação Pretoriano'. Está detido desde quinta-feira na esquadra da PSP de Santo Tirso.As mensagens de Whatsapp de Vítor Catão analisadas após a apreensão de telemóveis confirmam o envolvimento do líder da claque nos episódios de violência Fernando Saul será o primeiro a prestar esclarecimentos ao juíz, esta segunda-feira, para confirmar ou não o seu envolvimento nos desacatos.O Ministério Púbico alega a criação de um clima de terror na Assembleia Geral para em nada alterar o negócio milionário da venda paralela de bilhetes pelos 'Super Dragões'.As medidas de coação poderão ser conhecidas esta segunda-feira.