Fernando Madureira, chefe da claque Super Dragões, afeta ao FC Porto, diz que está falido, mas continua, pelo segundo ano consecutivo, a gozar férias milionárias no Algarve. O CM sabe que está hospedado no mesmo resort de luxo onde também estão vários familiares de Cristiano Ronaldo, como a mãe, Dolores Aveiro, e as irmãs, Elma e Katia Aveiro.









