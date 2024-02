Fernando Madureira, conhecido por ‘Macaco’, é desde o final da noite de quarta-feira o recluso 12 da cadeia anexa à Polícia Judiciária (PJ) do Porto. Foi colocado numa cela, isolado, onde, apurou o CM, deverá estar pelo menos oito dias.





Foi já depois de terem saído do Tribunal de Instrução Criminal do Porto que os guardas do Grupo de Intervenção dos Serviços Prisionais souberam o destino de ‘Macaco’ e de Hugo ‘Polaco’.‘Polaco’ saiu da cadeia anexa à PJ do Porto na manhã de quinta-feira. Foi transferido para a prisão de Custóias, onde estão mais membros dos Super Dragões. ‘Macaco’, por seu turno, manteve-se na prisão, no centro do Porto. Tem, para já, recreios sozinho e tomará as refeições na cela.