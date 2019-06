Macedo de Cavaleiros homenageia equipa do helicóptero do INEM acidentado

O município de Macedo de Cavaleiros vai homenagear, no sábado, a equipa de quatro profissionais que morreu, em dezembro, no acidente de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), em Valongo, informou hoje a autarquia transmontana.Macedo de Cavaleiros é a base do meio de socorro aéreo (Heli 3) de onde partiu, a 15 de dezembro de 2018, o helicóptero para transportar uma doente para um hospital do Porto. O acidente ocorreu no regresso e vitimou um médico, uma enfermeira e dois pilotos.A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros informou hoje que vai homenagear, no sábado, o dia do município, com a atribuição a título póstumo da Medalha de Mérito Municipal de Valor e Altruísmo, Grau Ouro, o médico Luís Vega, de 47 anos, a enfermeira Daniela Silva, de 34 anos, o piloto João Lima, de 56 anos, e o copiloto Luís Rosindo, com 31 anos.A cerimónia terá lugar durante as comemorações do Dia do Município e, de acordo com a informação divulgada pela autarquia, contará com a presença da ministra da Saúde, Marta Temido.Segundo o presidente da câmara, Benjamim Rodrigues, "a decisão foi tomada em reunião camarária logo após o trágico acidente e pretende enaltecer a forma como, com altruísmo e resiliência, os quatro elementos do Heli 3 assumiram um papel fundamental no auxílio às populações" desta região"."Creio que não há melhor forma de reconhecer o trabalho desenvolvido por aqueles quatro heróis do que fazer esta homenagem no Dia do Município", acrescentou.Na cerimónia marcada para as 15:00, no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros, serão também condecorados o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Manuel Filipe Serralva, o médico com mais horas em emergência médica e que prestou serviço na base do Heli 3 desde que o mesmo foi sediado em Macedo de Cavaleiros."Pretendemos valorizar o trabalho desenvolvimento pelo Dr. Serralva desde que o INEM instalou esta base no nosso município. Quanto ao INEM, é o reconhecimento da forma como ao longo destes anos tem desempenhado um serviço em prol de toda a região, por via terrestre e aérea, de forma exemplar e com muitas vidas salvas", justificou o autarca.Os quatro elementos do Heli 3 do INEM morreram a 15 de dezembro de 2018 depois de a aeronave onde seguiam se ter despenhado na zona da serra de Pias, em Valongo.A equipa do INEM tinha descolado por volta das 15h00 da base em Macedo de Cavaleiros para efetuar o transporte de uma mulher de 76 anos com problemas cardíacos graves que se encontrava na Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, em Bragança.O transporte de emergência teve como destino o Hospital de Santo António, no Porto, onde a doente chegou por volta das 18h10. No trajeto de regresso, por volta das 18h30, a aeronave deixou de ser vista no radar.A aeronave acidentada foi substituída 48 horas após o acidente e este meio de socorro, que serve todo o distrito de Bragança, continua a ser o que mais missões faz entre a frota aérea nacional do INEM.