A Grande Loja Soberana de Portugal (GLSP), uma das várias lojas maçónicas que existem no nosso país, juntou este sábado cerca de 200 pessoas num jantar realizado no hotel Ritz Carlton, na Penha Longa, em Sintra, apurou o. Em período de contingência em face da Covid-19, este ajuntamento foi criticado por muitos maçons, que se recusaram mesmo a estar presentes.O evento tratou-se de um jantar de gala, em “honra das senhoras”, e que servia para comemorar também o segundo aniversário da Grande Loja Soberana de Portugal. A inscrição custava 35 € por pessoa, e as regras obrigavam os presentes a fatos de gala. Durante o dia os homens estiveram sozinhos em Sintra, e só à noite se juntaram as mulheres, que tiveram direito a uma noite especial., elementos da daquela unidade hoteleira disseram não ter conhecimento da organização e realização do jantar. A GLSP tem como grão-mestre João Pestana Dias.