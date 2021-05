“Maddie nunca saiu do Algarve”, garante procurador alemão

As autoridades alemãs acreditam que “Maddie nunca saiu do Algarve”, assumiu o procurado Hans Christian Wolters, responsável pela investigação que corre na Alemanha e que tem como principal suspeito Christian Brueckner, que na altura do desaparecimento da menina inglesa (2007) também vivia na zona da praia da Luz e está a cumprir uma pena de sete anos por violação de uma mulher também no Algarve.









O procurador alemão foi questionado sobre o destino de Maddie depois dos pais Kate e Gerry terem mais uma vez afirmado que nunca a iriam deixar de a procurar. Respondeu que “foi morta em Portugal”. Sem avançar pormenores, o procurador garante ter “provas concretas”. Madeleine McCann teria feito 18 anos no dia 12.