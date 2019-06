Madeira investe 1,1 milhões de euros em plano de combate a fogos

O Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais (POCIF) da Madeira, que entra em vigor no próximo dia 15, representa um investimento do Governo Regional de 1,1 milhões de euros, 600 mil dos quais adstritos ao meio aéreo – um helicóptero de ataque inicial (HEATI).O plano vai vigorar até ao dia 15 de outubro.Entre os principais objetivos do plano encontram-se a garantia permanente da segurança dos cidadãos, a salvaguarda dos seus bens, do património e do ambiente e o preservar o espaço florestal.