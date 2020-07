Madeireiro deita fogo por vingança em Moimenta da Beira

Movido por vingança, um madeireiro de 33 anos ateou um incêndio, na proprietário de um rival, em Moimenta da Beira. As chamas ameaçaram casas.No mesmo concelho, a PJ de Vila Real identificou um homem, de 29 anos, que ateou dois fogos. Ontem, a PJ anunciou a detenção de outros dois incendiários.Um, com perturbações mentais, é suspeito de pelo menos dez ignições, em Oliveira do Bairro. O outro, serralheiro, de 51, incendiou, em Fafe.