Madeireiro mata à pancada por negócio de 80 euros e incendeia corpo para ocultar crime

Movido por “sentimentos de ódio e de vingança”, devido a um negócio falhado de venda de eucaliptos, um madeireiro, de 37 anos, matou outro homem com 11 pancadas na cabeça, em Tentúgal, Montemor-o-Velho, e incendiou o corpo de forma a criar um cenário de morte acidental. Mais de quatro anos após o homicídio, o autor foi agora acusado pelo Ministério Público.Em causa estão 80 euros, que o madeireiro pagou à vítima, Vítor Carvalheiro, de 46 anos, pelos eucaliptos. A transação falhou porque a família do homem se opôs à venda, uma vez que o terreno em causa já não lhe pertencia porque foi doado aos filhos aquando do divórcio.