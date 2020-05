Madrasta lava toda a roupa de Valentina na véspera do alerta

O ‘avô de coração’ de Valentina garantiu esta segunda-feira aoque sempre suspeitou de Sandro e Márcia, pai e madrasta da menina. O familiar da menina esteve em Peniche, logo na quinta-feira, a acompanhar as buscas pela neta. "Eu desconfiei logo. Eles estavam demasiado calmos e a contradizerem-se", contou, em lágrimas, o atual companheiro da avó materna da menina. O padrasto da mãe de Valentina está destroçado, assim como a avó e a mãe, Sónia Fonseca.O avô, que prefere não dar a cara, contou ainda que a madrasta se recusou a entregar as roupas da criança às autoridades: "Quando vieram os cães pisteiros, fui falar com ela [madrasta de Valentina] para lhe pedir alguma peça de roupa da menina. Ela disse-me: ‘Nós não temos roupa nenhuma dela, porque eu lavei a roupa toda ontem [quarta-feira]’". A resposta de Márcia não convenceu o avô da menina. De imediato, diz ter pensado "num rapto ou homicídio".Este ‘avô do coração’ era muito próximo da menina. Frequentemente ia buscá-la à escola. A menina e mãe chegaram mesmo a viver durante um ano na casa dos avós, no Bombarral, segundo relatou o familiar. A relação era muito próxima. "Ela gostava muito da mãe. Davam-se muito bem", descreveu o avô. Mãe e filha viviam agora noutra casa, a alguns metros da habitação dos avós.Adelina Cândido, que conhece a família do presumível homicida, conta que ficou "muito surpreendida" com o desfecho deste caso. "São uma família pobre, mas pareciam boas pessoas", remata.Para Marcelo Chagas, vogal da junta e um dos impulsionadores por reunir uma centena de populares nas buscas, "era importante haver um desfecho para não se instalar o medo entre a população".Os autarcas temem que os casos de Covid-19 possam aumentar na região, uma vez que populares de vários locais, como Lisboa, Mafra, Caldas da Rainha, Lourinhã e Peniche, ajudaram nas buscas.Uma vizinha contou aoque na quinta-feira, numa altura em que a criança já estava dada como desaparecida e era procurada pela GNR, o pai foi visto a beber cerveja num café.