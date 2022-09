A madre superior do Mosteiro de Francisco de Assis, em Vila Nova de Famalicão, acusada de três crimes de difamação agravada por parte de uma freira, pediu ontem desculpas à ofendida e com isso conseguiu que ela retirasse a queixa e que o julgamento não tivesse início, apurou o CM junto de fonte do Tribunal de Famalicão.









