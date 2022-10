Mãe acusa professor de agredir o filho em escola de Gondomar

Um professor da escola de Gondomar é suspeito de ter esbofeteado um aluno, esta quinta-feira, enquanto este usava o telemóvel. Segundo a mãe do menino, o professor autorizada o uso dos aparelhos durante as aulas.Em causa está o facto do professor ter pensado que o aluno estaria a fotografá-lo, argumento que a mãe e a criança negam.A escola já abriu um inquérito para averiguar a situação e aplicar as devidas penalizações ao professor em questão.A mãe da criança apresentou uma queixa formal à esquadra da Guarda Nacional Republicana (GNR).