Escondeu a gravidez desde o início - os bebés terão sido concebidos em março deste ano, após uma relação ocasional - com o uso de roupas largas e valendo-se do facto de já antes apresentar excesso de peso. Quando rebentaram as águas, há precisamente uma semana, na madrugada de 4 de dezembro, Talita Cantoni, esteticista de 33 anos, atuou sozinha na casa onde vivia, em Cascais.