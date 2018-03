Mãe atingida a tiro pelo filho em Ermesinde

Mulher de 40 anos foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

20:07

Uma mulher com cerca de 40 anos foi, esta terça-feira, atingida na barrriga com uma bala. O alerta foi dado por volta das 17h00.



Ao que o CM apurou, o tiro foi disparado pelo filho, de 20 anos, quando este limpava a arma. Tudo indica, portanto, que se tratou de um disparo acidental.



De resto, os vizinhos garantem não conhecer qualquer conflito entre a família, composta pelo filho, mãe e pai.



A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto, e encontra-se estável.



No local estiveram duas equipas da PSP, bem como os bombeiros locais, que fizeram o transporte para o hospital.



As autoridades estão a investigar o caso.