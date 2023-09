Uma mulher de 47 anos foi identificada pela PSP por ter agredido o filho de 12 anos, na noite de terça-feira, na Alta de Lisboa. O menino foi hospitalizado com hematomas e o caso foi remetido pela polícia para o Ministério Público, sabe oA Segurança Social iria também ser chamada a avaliar o caso. O alerta foi dado por uma vizinha que encontrou o menor, à noite, sozinho na rua a chorar e a queixar-se que a mãe lhe tinha batido com um objeto em madeira. À PSP, a mulher confirmou que discutiu com o filho e lhe bateu, alegando que este lhe tinha roubado dinheiro da carteira.