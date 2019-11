Mãe chora em tribunal ao lembrar rapto tentado de bebé no Hospital de São João

Laura Argentina, que se fez passar por médica para raptar uma recém-nascida, a 2 de fevereiro, no Hospital de São João, no Porto, manteve-se em silêncio na primeira sessão de julgamento que ocorreu esta terça-feira no tribunal de São João Novo.Os pais da menor explicaram ao coletivo de juízes que ainda não conseguiram ultrapassar a situação vivida na maternidade. "Só queria sair do hospital. Fiquei com medo e bastante assustada", contou, a chorar, Ana Paula Marques, mãe da bebé.Foi o pai da criança que conseguiu travar Laura, de 48 anos, ao perceber que estava perante uma falsa médica. "Eu percebi que algo não batia certo. A bata azul, o estetoscópio estragado, as unhas grandes e o piercing no nariz. Não fazia sentido", explicou o pai da menina.A maneira como Laura chegou perto da criança é ainda um mistério, até porque só existem imagens da obstetrícia. "As outras câmaras de videovigilância não estavam a funcionar", disse um dos três inspetores da PJ envolvidos na investigação.Foi ouvido ainda o homem a quem a arguida disse ser o pai da criança, depois de terminarem a relação. "Depois de tantas mentiras, deixei de acreditar na gravidez. Deixei andar, para ver até onde ia ", explicou Adélio, que colaborou com a PJ durante a investigação."Depois da detenção, falei com ela durante um mês para perceber o porquê disto. Fui para ela durante um mês o que ela foi para mim durante um ano: uma mentirosa", concluiu.