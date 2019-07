Mãe comovida agradece aos que salvaram bebé vítima de “convulsão febril”

A mãe de João Afonso, o bebé de um ano que, a 19 de fevereiro, foi vítima de uma "convulsão febril", na cidade de Guimarães, agradeceu a todos os que "prontamente" socorreram com sucesso o filho."São profissionais como vocês que nos fazem sentir seguros nestes momentos de aflição, de desespero e de total impotência. Obrigada pela rapidez. Obrigada ao operador do CODU, irei sempre reconhecer a sua voz; obrigada aos bombeiros das Taipas; obrigada ao médico e enfermeiro do INEM de Guimarães, por transmitirem calma e serenidade, apesar da situação difícil", escreveu, comovida, Ana Mota.O INEM fez questão de retribuir o agradecimento e divulgar o nome dos operacionais que participaram no salvamento deste bebé, referindo que "no Centro de Orientação de Doentes Urgentes estavam os Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar Pedro Dias e Vítor Gonçalves, na Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães, o médico Rui Pinto e o enfermeiro André Barbosa e na Ambulância de Socorro dos Bombeiros Voluntários das Taipas seguiam os bombeiros Luís Lopes e Domingos Abreu".